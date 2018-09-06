Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92791
ALTIN
254.420
DOLAR
6.6015
STERLİN
8.5303
EURO
7.6752
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Son Dakika
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Son Dakika
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Başkentte kaçak sigara operasyonu
Başkentte kaçak sigara operasyonu
Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar
Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar

Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:03
5 Okunma
Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

İSTANBUL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülen bölgede, belirtilen illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sarıyer'de sel riski

İnternet sitesinde ayrıca, radar ve uydu görüntüleri çerçevesinde, yağışlar da dikkate alındığında, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunduğu ifade edilerek, ilçede, köprü ve menfez gibi yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin hazırlıklı ve dikkatli olmasının önemli olduğu kaydedildi. 

AA

Son Güncelleme: 06.09.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
YağışYağmurMarmara Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suriye' meselesi için İran'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suriye' meselesi için İran'a gidiyor
Bedelli'de başvuru sayısı açıklandı
Bedelli'de başvuru sayısı açıklandı
Başkentte kaçak sigara operasyonu
Başkentte kaçak sigara operasyonu
Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar
Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar
Karabük'te trafo merkezinde yangın
Karabük'te trafo merkezinde yangın
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Siverek'te tır şarampole devrildi: 1 ölü
Siverek'te tır şarampole devrildi: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ