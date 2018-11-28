Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94390
ALTIN
205.266
DOLAR
5.2518
STERLİN
6.7132
EURO
5.9258
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Gaziantep'te
'Çingene Kızı'nın kayıp parçaları Gaziantep'te
'El yıkama ile önemli hastalıklardan korunulabilir'
'El yıkama ile önemli hastalıklardan...
'Enerji Dostu Tünel' tasarruf için lamba yakacak
'Enerji Dostu Tünel' tasarruf için...
TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni karar
TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminatta yeni...
Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı
Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı

Mardin'de terör operasyonu: 36 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de terör operasyonu: 36 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:38
0 Okunma
Mardin'de terör operasyonu: 36 gözaltı

MARDİN 

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla irtibat ve iltisak halinde bulunduğu tespit edilenlere yönelik Dargeçit, Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Midyat ve Artuklu ilçelerinde 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uzun namlulu silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Nusaybin ilçesi Akarsu Yandere yol güzergahında bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği kontrollü imha edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen dijital materyal ve malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinTerör Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya'da kar yağışı uyarısı
Trakya'da kar yağışı uyarısı
Dünya Helal Zirvesi yarın başlıyor
Dünya Helal Zirvesi yarın başlıyor
"İşgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine engel olacağız"
"İşgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine engel olacağız"
İzmir'de FETÖ soruşturması: 53 gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ soruşturması: 53 gözaltı kararı
Kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi
Şırnak'ta terör operasyonu: 50 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 50 gözaltı
Hasankeyf'teki Eyyubi Camisi'nin ilk bölümü taşındı
Hasankeyf'teki Eyyubi Camisi'nin ilk bölümü taşındı
THY Lusaka'ya sefer başlatacak
THY Lusaka'ya sefer başlatacak
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ