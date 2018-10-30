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Manisa'da şüpheli ölüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evin bodrumunda erkek cesedi bulundu. 

Manisa'da şüpheli ölüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evin bodrumunda erkek cesedi bulundu. 

30 Ekim 2018 Salı 09:26
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Manisa'da şüpheli ölüm

MANİSA 

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evinin bodrum katına giren Süreyya Dikmen, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay mahallinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yaklaşık 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Manisaölümşüpheli
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