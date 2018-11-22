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Manisa'da otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 17 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Manisa'da otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 17 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:36
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Manisa'da otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 17 yaralı

MANİSA

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Bedrettin E. yönetimindeki 16 AC 8658 plakalı vinç yüklü kamyon, Gelenbe Mahallesi girişinde Aydın S. idaresindeki 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. 

Çarpmanın etkisiyle kamyon refüje devrildi, otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan muavin Mithat Kiremitçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun sürücüsü Bedrettin E. gözaltına alınırken, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTrafik Kazası17 Yaralı
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