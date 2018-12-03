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Mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

Mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:55
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Mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı

NİĞDE

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü.

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor. 

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam helikopterin sürekli faaliyet yapmasının nedeni Hilal'in üzerine, yakınlarına bir yere uyku tulumu, battaniye ve bazı malzemeler atmaya çalışmışlar. Kayalık yapıdan dolayı arazi dik olduğu için atılan malzemeler Hilal'e ulaşmamış. Hilal tecrübesi sayesinde geceyi sağlıklı bir şekilde geçirmiş. Helikopter vincinin marifetiyle alınıp Adana'ya götürüldü." dedi.

AKUT ve AFAD ekiplerinin bölgede dağcılıkta kullanılan bir malzeme bulduklarını aktaran Urcan, "Sadece kılıf, bu düşme sırasında uçmuş veya kaymış olabilir. Dursun hocam, bir çığın üzerinde yürüdüğünü ama çığın çok eskiye ait olduğunu söylüyor. Ya da dün gece ki soğuktan dolayı çığın sertleşmiş olabileceğini söylüyor. Şu anda diğer arkadaşı aramak için bölgede bulunuyorlar. Biz de burada Konya'dan gelen 5 kişilik dağcı arkadaşlarla hali hazırda yukarıdaki ekibe destek vermek için bekliyoruz." diye konuştu.

Dün, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeDağcıAKUTAfad
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