Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95147
ALTIN
186.124
DOLAR
4.6116
STERLİN
6.0678
EURO
5.3534
Eskişehir'de tasarlanan oyunu 'dünya' oynuyor
Eskişehir'de tasarlanan oyunu 'dünya' oynuyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı...
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için Saraybosna'dan yola çıktı
Atlılar 'Ayvaz Dede Şenlikleri' için...
'Güneş koruyucular UVA ve UVB filtreleri içermeli'
'Güneş koruyucular UVA ve UVB...

'Magandalara' karşı her düğüne bir polis

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce silahla rastgele ateş açılması sonucu yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla her düğün için bir polis görevlendirilecek.

'Magandalara' karşı her düğüne bir polis

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce silahla rastgele ateş açılması sonucu yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla her düğün için bir polis görevlendirilecek.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:30
0 Okunma
'Magandalara' karşı her düğüne bir polis

KIRIKKALE

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla sivil veya resmi polis görevlendirilecek.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, emniyet müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Düğün mevsiminin başladığını ve Kırıkkalelilerin düğünlerde silah atmayı çok sevdiğini belirten Çorumlu, emniyet olarak buna son vermek istediklerini söyledi.

Çorumlu, düğünlerde silah atılması nedeniyle birçok insanın yaralandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir sürü çoluk çocuk yaralanıyor, araçlara isabet ediyor. Geçen yıl 10 kişi yaralandı. Bunların içerisinde çocuk, kadın, yaşlı var. Yine geçen yıl düğünlerden 4 ruhsatlı, 11 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatlı, 50 ruhsatsız av tüfeği ve 55 kurusıkı tabanca alındı. Bu yılın ilk 6 ayında da 8 tabanca, 9 av tüfeği ve 20 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi de yaralandı. Jandarma bölgesinde de bir kişi hayatını kaybetti. Biz silah atanlara işlem yapıyoruz, artık cezası da ağırlaştı. Bu yüzden bu sene işi sıkı tutacağız. Bu yıl farklı bir uygulamaya gideceğiz ve her düğüne bir sivil veya resmi polis koyacağız. Hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış buna bakmayacağız. Bu yorgun mermi ile yaralanan sizin çocuğunuz, eşiniz veya yakınınız da olabilir. Havaya ateş edenler, attıkları merminin havada kaldığını zannediyor."

"Bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı"

Bu yıl çok ciddi tedbirler almak istediklerini aktaran Çorumlu, bu konuda muhtarlardan ve özellikle de basın mensuplarından destek istedi.

Çorumlu, bunun önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı. Burada bize, muhtarlara ve basın mensuplarına çok iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Baştan söylüyoruz, acımayacağız. Hiç kimse acımamızı beklemesin. Vatandaşlara da şu demek istiyorum, bunu yapmayın, bu bir sürü insanın canına mal oluyor. Lütfen artık bu alışkanlığı bırakalım. Artık böyle bir şey olursa bütün düğün sahiplerine ceza yazarız, bütün düğün sahiplerini sorumlu tutarız. Biz kimsenin düğününü, neşesini bozmak istemiyoruz ancak böyle Teksas gibi mermi atılmaz."

Toplantıda daha sonra, düğünlerde havaya ateş açılması sonucu yaralananların fotoğrafları ve görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

Toplantıya, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MagandaDüğünPolisKırıkkale Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi
Hakkari'de seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi
Adil Seçim Platformu özür diledi
Adil Seçim Platformu özür diledi
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
Karaburun açıklarında deprem
Karaburun açıklarında deprem
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
Mesleğe dönen hakim ve savcılar için 2 yıl şartı
Mesleğe dönen hakim ve savcılar için 2 yıl şartı
6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı
6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'
'Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir'
Trump ile Erdoğan görüşecek
Trump ile Erdoğan görüşecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ