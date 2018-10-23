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Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 500 lise öğrencisinin katılımıyla Türkiye haritası" koreografisi oluşturuldu.

Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 500 lise öğrencisinin katılımıyla Türkiye haritası" koreografisi oluşturuldu.

23 Ekim 2018 Salı 09:59
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Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi

İlçe genelindeki 7 liseden 500 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Tek tip giyinen öğrencilerin oluşturduğu Türkiye haritası, büyük beğeni topladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
LiseöğrenciTürkiye HaritasıBozüyükBilecik
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