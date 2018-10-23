Lise öğrencilerinden "Türkiye haritası" koreografisi

İlçe genelindeki 7 liseden 500 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Tek tip giyinen öğrencilerin oluşturduğu Türkiye haritası, büyük beğeni topladı.
AA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 500 lise öğrencisinin katılımıyla Türkiye haritası" koreografisi oluşturuldu.
İlçe genelindeki 7 liseden 500 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Tek tip giyinen öğrencilerin oluşturduğu Türkiye haritası, büyük beğeni topladı.
AA