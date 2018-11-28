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Kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı.

Kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:23
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Kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi

EDİRNE

Edirne'de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok ev iş yerinin bodrum katını su bastı.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Şehir içi ulaşım güçlükle yapılırken Havsa- Edirne ile Kırklareli-Edirne kara yolu trafiğe kapatıldı. Kente İstanbul yönünden girişin yapıldığı Atatürk Caddesi'nde de ulaşım aksadı.  

Öte yandan öğretmen ve işçileri taşıyan iki farklı minibüs de yan yattı. Öğretmenler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken fabrika işçileri ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.  

Özel bir okulda da eğitim öğretime bugün ara verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneYağmurYağışSelSu Baskını
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