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Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

Kütahya'da, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi.

Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

Kütahya'da, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:16
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Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi

KÜTAHYA

Kütahya'da, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, Kütahya'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Geven Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Zanlıların araçlarındaki aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 10 bin sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaSikke
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