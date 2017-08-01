Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106236
ALTIN
143.857
DOLAR
3.5183
STERLİN
4.6459
EURO
4.1479
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı

Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddiasıyla Forbes dergisinde yayımlanan makaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığından, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddiasıyla Forbes dergisinde yayımlanan makaleye ilişkin açıklama yapıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 16:49
16 Okunma
Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklama

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Forbes dergisinde, "Türkiye'ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu" iddia edilen bir makaleye yer verildiği ve bu yazının Türkiye'deki çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldığı hatırlatılarak, bu konuda hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun bilgilendirilme gereğinin doğduğu belirtildi. 

Dergide herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye'nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır.

Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığımız, iş birliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AçıklamaKültür Ve Turizm Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'lı teröristler AK Partili yöneticiyi şehit etti
PKK'lı teröristler AK Partili yöneticiyi şehit etti
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Antalya'da 88 yılın en sıcak günü yaşandı
Antalya'da 88 yılın en sıcak günü yaşandı
Yeşilay Türk Dünyası'na açılıyor
Yeşilay Türk Dünyası'na açılıyor
16 terörist etkisiz hale getirildi
16 terörist etkisiz hale getirildi
Bayram için otobüs biletleri tükendi
Bayram için otobüs biletleri tükendi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor
Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ