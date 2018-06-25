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Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'deki 7 limana gelen toplam 48 kurvaziyer geminin 37'si Kuşadası'na demirledi.

Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'deki 7 limana gelen toplam 48 kurvaziyer geminin 37'si Kuşadası'na demirledi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:38
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Kruvaziyer gemilerin gözdesi Kuşadası

ANTALYA - Türkiye'deki 7 limana yılın ilk 5 ayında gelen toplam 48 kurvaziyer geminin 37'sinin adresi Kuşadası oldu.

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan hesaplamaya göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'deki 7 limana toplam 48 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerden gelen yolcu sayısı 5 bin 765, giden yolcu sayısı 7 bin 416, transit yolcu sayısı ise 29 bin 35 olarak kayıtlara geçti.

Kruvaziyer gemilerin oransal olarak yüzde 77'si Kuşadası'na geldi. Gemilerin 37'si Kuşadası, 3'ü Antalya, 3'ü Marmaris, 2'si Bodrum'da bulunan limana demirledi. Söz konusu dönemde Dikili, Fethiye ve Mersin limanlarına da 1'er kruvaziyer geldi.

Gelen yolcu bakımından en yoğun liman Antalya, giden ve transit yolcu bakımından ise Kuşadası oldu. Ocak-mayıs döneminde Antalya Limanı'na 3 bin 283 yolcu geldi, 3 bin 403 yolcu çıkış yaptı, transit yolcu sayısı da 970 oldu. Aynı dönemde Kuşadası Limanı'na 2 bin 482 yolcu geldi, 4 bin 11 yolcu çıkış yaptı. 22 bin 912 yolcu da transit geçiş için Kuşadası Limanı'nı kullandı.

En yoğun ay mayıs

Ay olarak incelendiğinde ocak ve şubat aylarında kruvaziyer gemi trafiği olmadı. Mart ayında 8, nisan ayında 13, mayıs ayında da 27 kruvaziyer gemi Türkiye'deki limanlara yanaştı.

Mart ayında toplam 894 yolcu geldi, bin 161 yolcu çıkış, 2 bin 203 yolcu da transit geçiş yaptı. Nisan ayında 3 bin 294 yolcu geldi, 3 bin 790 yolcu çıkış, 8 bin 952 kişi de transit geçiş yaptı. Mayıs ayında ise bin 577 yolcu geldi, 2 bin 465 yolcu çıkış yaptı, 17 bin 880 yolcu da transit geçiş gerçekleştirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kruvaziyer GemileriKuşadası
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