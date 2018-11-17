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Köyde yangın...

Köyde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Köyde yangın...

Köyde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:58
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Köyde yangın...

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında 5 ev ve bir ahır zarar gördü.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında 5 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Kuzuluk köyündeki bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına İskilip, Bayat ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, tek katlı ve ahşap 5 ev ile bir ahır zarar gördü.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan ve Belediye Başkanı Recep Çatma, köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

Evleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Çiftçi, can kaybı ve yaralı bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
çorumIskilip
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