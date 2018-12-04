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Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişimi

Kocaeli'de Körfez Belediyesi hizmet binasına gelerek bir el ateş eden kişi gözaltına alındı

Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişimi

Kocaeli'de Körfez Belediyesi hizmet binasına gelerek bir el ateş eden kişi gözaltına alındı

04 Aralık 2018 Salı 10:21
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Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişimi

KOCAELİ

Kocaeli'de Körfez Belediyesi hizmet binasına gelerek bir el ateş eden kişi, polis ekiplerince yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Körfez Belediyesi hizmet binasına gelen ve Başkan İsmail Baran ile görüşmek isteyen belediye personeli olduğu öğrenilen İ.Ç, üçüncü kata çıkarak havaya bir el ateş açtı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. 

Olay sırasında fenalaşarak bayılan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti. 

Polis ekipleri, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

AA

Son Güncelleme: 04.12.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
Körfez BelediyesiSilahlı Saldırı
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