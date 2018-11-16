Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93297
ALTIN
209.582
DOLAR
5.3165
STERLİN
6.8629
EURO
6.0196
Konya'da ulaşıma kar engeli
Konya'da ulaşıma kar engeli
Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi
Fenerbahçe, Olympiakos'u devirdi
Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı
Fenerbahçe salonda kuvvet ağırlıklı çalıştı
Grönland'de buz tabakası altında dev krater keşfedildi
Grönland'de buz tabakası altında dev...
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser riski azalıyor'
'Sigarayı bırakma süresi arttıkça kanser...

Konya'da ulaşıma kar engeli

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da ulaşıma kar engeli

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor

16 Kasım 2018 Cuma 08:58
0 Okunma
Konya'da ulaşıma kar engeli

KONYA

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü. 

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara yolunun Seydişehir ilçe çıkışına yakın bölümünde çekiciler, hazır bekletiliyor.

Öte yandan, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarılmaya çalışılıyor.

Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'
'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'
Botları batmak üzere olan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Botları batmak üzere olan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Türk Kızılay ile Yeryüzü Mühendisleri'nden iş birliği protokolü
Türk Kızılay ile Yeryüzü Mühendisleri'nden iş birliği protokolü
Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'
Selçuk: 'Çocuk üzerinden sektörlerin oluşması bazı riskler taşıyor'
"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"
"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Karabük'te iş yeri yangını
Karabük'te iş yeri yangını
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ