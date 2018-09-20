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Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:30
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Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

KONYA

Yücel Özel idaresindeki 42 ABM 333 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolunun 71. kilometresinde, Necdet Ö'nün kullandığı 14 EP 644 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole giren otomobilin sürücüsü Özel ile aracındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır şoförü Necdet Ö, kaza yerinde gazetecilere, "Araç çok hızlı olduğundan dolayı hiçbir şey fark edemedim. Zaten otomobilin hız ibresi 190'da takılı kalmış." dedi.

Necdet Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaCihanbeyliTrafik Kazası
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