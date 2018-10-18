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Konsolosluk binasındaki incelemeler tamamlandı

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalışması yaptı.

Konsolosluk binasındaki incelemeler tamamlandı

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalışması yaptı.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:11
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Konsolosluk binasındaki incelemeler tamamlandı

İSTANBUL

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasındaki çalışmaları sona erdi.

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalışması yaptı.

Toplanan deliller özel poşetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracına yüklendi.

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak çalışma grubundaki tüm görevliler, konsolosluk binasından ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cemal KaşıkçıGazeteciSuudi ArabistanKonsolosluk
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