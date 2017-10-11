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Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

Karamürsel ilçesinde seyir halindeki tır, D-130 Karayolu kenarındaki kot farkı bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katına girdi. Kazada tır şoförü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

Karamürsel ilçesinde seyir halindeki tır, D-130 Karayolu kenarındaki kot farkı bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katına girdi. Kazada tır şoförü yaşamını yitirdi.

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:51
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Kocaeli'de tır apartman dairesine girdi: 1 ölü

KOCAELİ

Koaceli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken bir işyerinin korkuluklarına çaptıktan sonra apartman dairesine girerek durabilen tırın şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D130 Karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi'nde Adem Özdoğan (38) yönetimindeki 41 GB 992 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Akaryakıt istasonuna ait demirlerini aşarak, yol kenarında kot farkı bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katının salonu ile yatak odasına girdi.

Gürültüyü duyan apartman sakinleri, kazayı görünce durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evin duvarı ve şoför mahali arasında sıkışan sürücü Özdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan Özdoğan'ın cesedi, Karamürsel Devlet Hastesi Morguna kaldırıdıldı.

Kazada, evde bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKazaTIR
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