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Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen midibüsteki kişilerden biri yaşamını yitirdi

Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen midibüsteki kişilerden biri yaşamını yitirdi

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:08
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Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

KOCAELİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Bu arada, midibüsteki öğrencilerin TEKNOFEST İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTrafik Kazası
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