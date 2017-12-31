Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
A Milliler, 2017'de...
A Milliler, 2017'de...
TOKİ'nin 2018 hedefi...
TOKİ'nin 2018 hedefi...
Klon sığırlar 'torun' sahibi!...
Klon sığırlar 'torun' sahibi!...
Sağlığa 5 yılda harcanan...
Sağlığa 5 yılda harcanan...
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu

Kış lastiğinde zamlı ceza!

Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor

Kış lastiğinde zamlı ceza!

Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı' uygulama başlıyor

31 Aralık 2017 Pazar 12:46
0 Okunma
Kış lastiğinde zamlı ceza!
banner84

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarın itibarıyla 715 lira olacak.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 715 liraya yükselecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı. Kurala uymayan araçların işletmecilerine bugüne kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya yükselecek. Ceza tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZamKış Lastiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
TOKİ'nin 2018 hedefi...
TOKİ'nin 2018 hedefi...
Yeşil pasaportla yolculuk...
Yeşil pasaportla yolculuk...
Osmanlı'ya saldırı neden başladı ?
Osmanlı'ya saldırı neden başladı ?
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
Erdoğan ve Yıldırım'dan hasta ziyareti
Erdoğan ve Yıldırım'dan hasta ziyareti
SSM'den S-400 açıklaması
SSM'den S-400 açıklaması
Boks antrenörü, kız öğrencisine tecavüzden tutuklandı
Boks antrenörü, kız öğrencisine tecavüzden tutuklandı
Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı
Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ