Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114930
ALTIN
168.539
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5352
EURO
4.8717
Kış lastiği zorunluluğu sona erdi
Son Dakika
Kış lastiği zorunluluğu sona erdi
Alman Tornadoları elverişsiz iddiası
Son Dakika
Alman Tornadoları elverişsiz iddiası
PSG yine şampiyon!
PSG yine şampiyon!
Haftanın MVP'si Doncic
Haftanın MVP'si Doncic
“Boyanın Kahramanları”
“Boyanın Kahramanları”

Kış lastiği zorunluluğu sona erdi

Kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi

Kış lastiği zorunluluğu sona erdi

Kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi

01 Nisan 2018 Pazar 11:06
0 Okunma
Kış lastiği zorunluluğu sona erdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2017'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği olmayan ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmiyor.

Yönetmelik kapsamında söz konusu dönemde kış lastiği takmayan ticari araçlara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince para cezası kesildi.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlara kış lastiği takmayan işletmecilere uygulanan para cezası 1 Ocak itibarıyla 715 lira olarak belirlenmişti.

Kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kış Lastiği1 Aralık1 NisanKış Lastiği Zorunluluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev trafo karayoluyla taşındı
Dev trafo karayoluyla taşındı
Türkiye'den 'Kardak' tepkisi
Türkiye'den 'Kardak' tepkisi
'2. Abdülhamid hak ettiği tarihi yerini alıyor'
'2. Abdülhamid hak ettiği tarihi yerini alıyor'
AYM Samyeli'nin bireysel başvurusunu reddetti
AYM Samyeli'nin bireysel başvurusunu reddetti
4 araçtan biri 'Kapıkule'den geçti
4 araçtan biri 'Kapıkule'den geçti
Ceylanpınar’da 23 terörist etkisiz hale getirildi
Ceylanpınar’da 23 terörist etkisiz hale getirildi
Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı
Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ