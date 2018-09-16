Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu

BURSA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer'in düğün törenine katılarak, nikah şahidi oldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, genç çiftin nikah şahitliklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski bakanlardan Faruk Çelik yaptı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın kıydığı nikahın ardından, Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını genç çifte verdi.

Çifti tebrik eden Kemal Kılıçdaroğlu, bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.