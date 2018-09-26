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KDK'ye başvuru mağduriyeti giderdi

Konutuna doğalgaz bağlanmayan vatandaşın aboneliği, KDK yetkililerinin görüşmeleri sonrasında yapıldı.

KDK'ye başvuru mağduriyeti giderdi

Konutuna doğalgaz bağlanmayan vatandaşın aboneliği, KDK yetkililerinin görüşmeleri sonrasında yapıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:37
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KDK'ye başvuru mağduriyeti giderdi

ANKARA - Konutuna doğalgaz bağlantısı yapılmayan vatandaşın mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumunun "dostane çözüm yolu" kapsamındaki görüşmeleriyle giderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki vatandaş, evine doğalgaz bağlatmak için 2014'te Eskişehir Doğalgaz A.Ş'ye başvurdu.

Talep, konutun bulunduğu sokağın imar planlarına uygun bulunmadığı ve sokak olarak kullanılan güzergahın kamuya ait olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Bu konudaki diğer talepleri de çeşitli gerekçelerle reddedilen ve yaklaşık 4 yıldır konutuna doğalgaz bağlatmaya çalışan vatandaş, KDK'ye müracaat etti.

Başvuruyu incelemeye alan Kurum yetkilileri, "dostane çözüm yolu" kapsamında Eskişehir Doğalgaz A.Ş. yetkilileri ile yaptıkları görüşmede mağduriyetin giderilmesini istedi.

Görüşmeler sonrasında, başvurucunun abonelik dilekçesi yeniden değerlendirmeye alındı. Konutun doğalgaz aboneliği için yeterli şartlara sahip olduğunun belirlenmesi üzerine başvurucu ile abonelik sözleşmesi yapıldı.

Öte yandan doğalgaz bağlantısı için çalışmaların başladığı ve kısa sürede doğalgazın kullanıma sunulacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KDKBaşvuru Mağduriyeti
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