Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı

AYDIN

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda Aydın istikametine doğru seyir halinde giden plakasız bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ovaköy mevkisinde orta refüje çarpıp karşı şeride devrildi. O esnada seyir halindeki diğer araçlar, yerde yatan kişinin üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, adının İsmail Tosun (30) olduğunu tespit ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Öte yandan motosikletin yakınlarında alkol şişeleri görüldü.

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptığı ardından da karşı şeride devrildiği görülüyor.

Görüntülerde, devrilen motosikletten bir başka kişinin kalkarak kenara çekildiği, yerden kalkamayan Tosun'un üzerinden ise diğer arabaların geçtiği, diğer kişinin ise olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

Ekipler, olay yerinden ayrılan ve Tosun'un arkadaşı olduğu değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.