Kaza yapan tırdan uyuşturucu hap çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaza yapan tırda 66 bin 562 uyuşturucu hap ile 6 bin 400 dolar bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Nisan'da Somkaya köyü bölgesinde İran uyruklu sürücünün kullandığı İran plakalı tırın yoldan çıkarak kaza yaptığı ve sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tırın kupa kısmındaki şüpheli paketleri fark ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden kaza yapan tırda narkotik köpeği ile yapılan arama neticesinde 66 bin 562 captagon hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin adli süreç devam etmektedir."