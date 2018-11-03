Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan...
Çorum'da yol kapatma eylemi
Çorum'da yol kapatma eylemi
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3...
Anadolu Ateşi'nden Lösemili çocuklara "maskeli" destek
Anadolu Ateşi'nden Lösemili çocuklara "maskeli"...
Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç taraftarın yakınlarına taziye ziyareti
Fenerbahçeli yönetici ve futbolculardan genç...

Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Adana'da, kontrolden çıkıp refüje çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Adana'da, kontrolden çıkıp refüje çarparak kaza yapan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:08
0 Okunma
Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

ADANA

Adana'da, refüje çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet M. idaresindeki 31 ND 060 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolu Sakarya Mahallesi civarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kaza sonrası hurdaya dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartılan Muhammet M'nin yaralanmadığını belirledi.

Sürücünün durumunun iyi olduğunu bildirmesi ve tedaviyi kabul etmemesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları kontrollerde sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından sürücü ile polise mukavemet gösteren bir yakını polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü
Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post'a Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi
'Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz'
'Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz'
Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Siirt'te yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi
Eren Erdem'in tutukluluğunun devamı istendi
15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu
15 Temmuz Derneği üyelerinden İslam hakkında suç duyurusu
Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek
Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Evlilik Okulu'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ