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Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
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Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye çıkarken, 11 zanlıda adliyeye sevk edildi

Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye çıkarken, 11 zanlıda adliyeye sevk edildi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:35
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Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

KAYSERİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin operasyonda 7 kişi daha yakalandı.

Böylece gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 zanlının 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Dün mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriFETÖOperasyon
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