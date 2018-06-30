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Kaybolan Eylül'ün cansız bedeni bulundu

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

Kaybolan Eylül'ün cansız bedeni bulundu

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:59
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Kaybolan Eylül'ün cansız bedeni bulundu

ANKARA

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ilişkin, "Biz onun canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir." dedi.

Vali Topaca, Yağlıkara'nın cesedinin bulunmasının ardından Uzunbeyli Mahallesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Topaca, "Biz onun canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir." ifadesini kullandı.

Köyün çıkışında Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin altında tespit yapıldığını ve Eylül'ün cansız bedeninin buradan çıkarıldığını ifade eden Topaca, şöyle devam etti:

"Teknik incelemeleri henüz yapılmış değil, bunlar kesin bilgiler değil. Ön bilgiler olarak kamuoyunun bilmesinde fayda var. Üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor. Buraya tabii nereden, nasıl ulaştığımız da önemli. Şu an tutuklu bulunan bu kişinin, çocuğumuzun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde bu olay yerinde arabasıyla görülmesi. Bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle orada yoğunlaştık. Netice itibarıyla köpeğimiz orada bir koku hissetti, işaret verdi, orası kazıldı ve cesede ulaşıldı. Tabii olayın ayrıntıları, nasıl olduğu, başka yardım eden var mı, yok mu onlar henüz tespit edilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor."

Olayla ilgili bir tutuklu bulunduğunu yineleyen Topaca, "İncelenen bu tutukluya yardım eden var mı, yok mu veya birlikte müşterek mi yaptılar? Onlar ilerleyen saatlerde veya günlerde yapılacak incelemelerle netleşecek. Bu kişinin bu olayı yaptığına dair bir başka şey de tabii bazı deliller de bunu işaret ediyor teknik anlamda." dedi.

"Olayın bu kişi tarafından işlendiği yönünde bir kanaatimiz var"

Adli soruşturmanın selameti açısından detaya girmeyeceğini vurgulayan Topaca, "Arkadaşlarımız bu konuda tecrübeliler, başsavcımız burada ve onun tecrübeleri net bir şekilde bu olayın bu kişi tarafından işlendiği yönünde bir kanaatimiz var ama tabii teknik bazı delillerle de bu desteklenecek, destekleniyor zaten. İlerleyen günlerde onun açıklamasını da yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül Yağlıkara'ya, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı dileyen Topaca, "Çok acı bir olay, bizim toplumumuzda olmaması gereken bir olay. Bu tür şeyleri artık aşmış olmamız lazım ama maalesef bununla karşılaştık. Umarım bundan sonra bu tür acıları yaşamayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

"Hiçbir şey gizli kalmıyor"

Topaca, "Gözaltına alınanlar da var mı?" şeklindeki soru üzerine, kimseyi töhmet altında bırakmayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Olay soruşturulurken bu kişiyle görüşenler, bağlantısı olanlar gözaltına alınabilir. Elbette var ama bunların bu olayla net bir şekilde ilişkisi vardır, yoktur... O noktada değiliz daha. İlerleyen günlerde aydınlanacaktır. Kimsenin de bu olayla gereksiz yere ilişkilendirilmesini arzu etmiyoruz. Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye bu müessif olayı yaparken yardım etmişse, destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır. Artık teknoloji o kadar gelişti ki hiçbir şey gizli kalmıyor. Bundan kamuoyu da emin olsun bütün ayrıntılarını inşallah gerek başsavcımız gerek jandarmamız diğer kurduğumuz ekipte polislerimiz de var bu işe destek olan. Bütün ayrıntılarını önümüzdeki soruşturma sürecinde ortaya çıkaracağız."

"Cinayetin neden işlediğine ilişkin bir fikir var mı?" şeklindeki soruya Topaca, "Bundan sonra bazı netlikler olabileceğini düşünüyoruz ama şu an kesin bir fikrimiz yok. Bakacağız, kişinin tekrar ifadesine başvurulacak, gören kişilerin ifadelerine başvurulacak, bazı teknik delil dediğimiz, DNA eşleşmesi, kıyafetlerdeki şeyler falan onlara da bakılacak. Oradan çıkacak verilerle bu sorularınızı daha net cevaplayabiliriz ama şu aşamada henüz o bilgiye sahip değiliz." yanıtını verdi.

"(Tutuklu zanlı) Elektrik işi yaptığına dair bilgiler var doğru mudur?" sorusu üzerine Topaca, "Doğru. Bu yavrumuzun gömüldüğü o alandaki o elektrik direğini de kendisi dikmiş zaten daha önce. Muhtemelen de oradaki toprağın yumuşak olduğunu da biliyor. Görenlerin de şüphelenmeyeceğini düşünerek, oraya götürdüğünü tahmin ediyoruz." dedi.

Vali Topaca, daha sonra Yağlıkara ailesinin evine giderek, taziyede bulundu.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 09:43
Anahtar Kelimeler:
ValiCesetKayıpAnkaraEylül Yağlıkara
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