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Kayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı 

Denizli'de yürüyüşe çıktıkları dağda kayalıklara düşerek mahsur kalan 2 İranlı, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri yardımıyla 7 saat süren çalışma sonunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Kayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı 

Denizli'de yürüyüşe çıktıkları dağda kayalıklara düşerek mahsur kalan 2 İranlı, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri yardımıyla 7 saat süren çalışma sonunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

02 Aralık 2018 Pazar 08:28
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Kayalıklara düşen 2 İranlı 7 saat sonra kurtarıldı 

DENİZLİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklara düşen iki İran vatandaşı, yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. 

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ile Ramin Cemal (30) Bağbaşı Mahallesi Gedikgöğsü mevkisine doğru yürüyüşe çıktı. 

İki arkadaş dönüşe geçtiği sırada dengelerini kaybederek kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 

Yaralandığı öğrenilen yabancı uyruklu kişiler ile telefonla irtibat kuran AFAD ekipleri, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı olay yerine ulaşmak için çalışma başlattı. 

Bölgeye gelen itfaiye, AKUT ve AFAD Ekipleri, kentten 10 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklara uzun süren tırmanış sonucu ulaştı. 

Yaralı olan Jamali ve Cemal'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. 

Yaralılar yaklaşık 7 saat sonra olay yerinden sedyeye alınarak kayalık alandan çıkarıldı.

Uygun noktada bekletilen ambulansa alınan yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA

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IranlıTuristAfadAKUTYardımKurtarmaKayalıkDenizli
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