Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepeoldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: