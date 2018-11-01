Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
219.014
DOLAR
5.5749
STERLİN
7.1731
EURO
6.3244
Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Samanyolu’nun merkezindeki kara delik
Samanyolu’nun merkezindeki kara delik
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1...
Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü,...
"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"
"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"

Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Tosya ilçesindeki kazada ilk belirlemlere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı 

Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Tosya ilçesindeki kazada ilk belirlemlere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı 

01 Kasım 2018 Perşembe 09:39
0 Okunma
Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı

KASTAMONU

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait  34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden  ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF  35 plakalı tıra çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı

Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuTosyaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Oktay: Kesinlikle 'tek adam' boyutunda bir şey yapmıyoruz
Oktay: Kesinlikle 'tek adam' boyutunda bir şey yapmıyoruz
2 bin 84 hakim ve savcının ataması yapıldı
2 bin 84 hakim ve savcının ataması yapıldı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramankazan’da cinayet ve intihar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ