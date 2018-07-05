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Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:50
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Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

KARS

Kars merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilenlere yönelik Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak, Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarsPKK/KCKOperasyon
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