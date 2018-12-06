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Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 otobüs, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye çekildi. Otobüslerdeki 75 yolcu AFAD ve jandarma araçlarıyla tahliye edildi.

Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 otobüs, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye çekildi. Otobüslerdeki 75 yolcu AFAD ve jandarma araçlarıyla tahliye edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:09
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Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı

KOCAELİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan gelip Kocaeli'nin Derbent yolundan Kartepe Kayak Merkezi'ne giden 2 otobüs kar nedeniyle yolda kaldı

AFAD ekipleri, ihbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve jandarma ekipleriyle kurtarma operasyonu düzenledi.

Ataşehir Kuzey Koleji'nden 35 öğrenciyle Maltepe'den gelen Elazığlılar Derneği Hanım Komisyonu'nun 40 üyesini taşıyan otobüsler, iş makineleri yardımıyla güvenli bölgeye çekildi.

Yolcular, AFAD'ın 8x8 amfibi kurtarma aracı ve jandarmanın araçlarıyla tahliye edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Karda Mahsur KalanYolcularKocaeli
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