Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94541
ALTIN
194.542
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
"İnşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız"
"İnşallah hep birlikte güçlü bir...
Konya'da gölete giren iki kişi boğuldu
Konya'da gölete giren iki kişi...
Batı Balkanlar'da sandıklar kapandı
Batı Balkanlar'da sandıklar kapandı
Makedonya'da protesto
Makedonya'da protesto

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı

Karaman'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı

Karaman'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:52
8 Okunma
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı

KARAMAN

Alınan bilgiye göre, Celal Öztürk yönetimindeki Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otobüsteki Rukiye Ertan (26), Sultan Söylemez (26) ve Hatice Yaldız (28)  yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ve kaza yerinden geçen vatandaşların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölenlerden Rukiye Ertan'ın Karaman İl Özel İdaresinde memur, Hatice Yaldız'ın yüksek lisans öğrencisi, Sultan Söylemez'in de İzmir'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2018 10:04
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıYolcuOtobüsKaraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama
Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama
Kandil'de 35 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kandil'de 35 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Seyir halindeki özel halk otobüsü yandı
Seyir halindeki özel halk otobüsü yandı
Başkentte tekstil mağazasında yangın
Başkentte tekstil mağazasında yangın
Türk Kızılayından Batman'da 4 bin aileye gıda yardımı
Türk Kızılayından Batman'da 4 bin aileye gıda yardımı
Yüksek mahkemeden ramazan davuluna onay
Yüksek mahkemeden ramazan davuluna onay
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin ilk iddianame hazırlandı
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin ilk iddianame hazırlandı
Bayramda yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor
Bayramda yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ