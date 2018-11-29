Karadeniz'de dalgalar sahil şeridinde zarar verdi

KASTAMONU

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar, sahilde hasara yol açtı.

Sahil şeridinde bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarına zarar veren ve yüksekliği 6 metreyi bulan dalgalar, festival alanı, Harmason sahili ve ilçe merkezindeki çocuk parkında kum ve taş yığınları oluşturdu.

Beşevler mevkisinde de sahil yolu ve yazlık evlerin bahçelerini su bastı.

Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı başlayan fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Dalgaların oluşturduğu hasarların giderileceğini belirten Erdoğan, "Karadeniz'de etkisini sürdüren fırtına ilçemizde hasarlara neden oldu. Günün ilk ışıklarıyla belediye ekiplerimiz, fırtınadan etkilenen yerlere müdahale etmeye başladı. Hava şartlarının düzelmesiyle çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.

Balıkçı Mustafa Acar ise Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendireklerini aşan dalgaların teknelerini de etkilediğini anlattı.

Fırtına nedeniyle bir süre denize açılamayacaklarına dikkati çeken Acar, "Balık sezonu sürüyor ancak fırtına nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldık. Barınak duvarlarını aşan dalgaların teknelere zarar vermemesi için tedbirlerimizi aldık. Bazı arkadaşlarımız sandallarını karaya çıkartarak sezonu kapattı. Bir iki haftaya kadar denizin normale gireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın aralıklarla süreceğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.