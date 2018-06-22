Karacabey soğanında rekolte beklentisi 40 bin ton

BURSA

Soğan üretiminde önemli merkezlerden Bursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl rekoltenin 40 bin ton civarında olacağı öngörülüyor.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğan üretim bölgelerinde hava şartları nedeniyle ekili alanların zarar gördüğünü söyledi.

Karacabey ve birçok yerde soğan hasadının sürdüğünü belirten Erdem, "Tarladan kilosu 1,5 liradan alınan soğan piyasaya 5 liradan sürülüyor. Üretici çıkışında artış yok ancak tüketiciye ulaştığı noktalarda fiyat farkları ortaya çıkıyor." dedi.

Karacabey Ovası'nda geçen yıl 6 bin dekar civarında olan ekim alanının bu yıl 8 bin dekara çıktığını ifade eden Erdem, "Hasadımız sürüyor verim güzel. Geçen yıl 30 bin ton civarı üretimimiz olmuştu. Bu yıl 10 bin tonluk artışla 40 bin tonluk rekolte bekliyoruz. Hasat hızlandıkça piyasaya giren soğan miktarı da artacak." diye konuştu.