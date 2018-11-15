Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93287
ALTIN
212.848
DOLAR
5.4542
STERLİN
7.1105
EURO
6.1840
Karabük'te iş yeri yangını
Karabük'te iş yeri yangını
Tendürek Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Tendürek Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle...
Kars'ta tipide mahsur kalan çoban kurtarıldı
Kars'ta tipide mahsur kalan çoban...
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası
Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiası

Karabük'te iş yeri yangını

Evcil hayvan satılan bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın nedeniyle içerideki kuşlardan bazıları telef oldu

Karabük'te iş yeri yangını

Evcil hayvan satılan bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın nedeniyle içerideki kuşlardan bazıları telef oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 09:37
0 Okunma
Karabük'te iş yeri yangını

KARABÜK

Karabük'te evcil hayvan satılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak Caddesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katında pet-shop olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri binanın diğer katlarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara ve bazı kuşların telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarabükIşyeriYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Eski Zaman gazetesi başyazarı Ünal'a hapis cezası
Eski Zaman gazetesi başyazarı Ünal'a hapis cezası
'Gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz'
'Gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz'
İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak
İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak
Tekirdağ'da kaçak tarım ilacı operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tarım ilacı operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu
"Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur"
"Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur"
Batman'da 10 ayda teröre ağır darbe vuruldu
Batman'da 10 ayda teröre ağır darbe vuruldu
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ