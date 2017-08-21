Kandıra bayramda tatilcileri bekliyor

KOCAELİ - İstanbul'a yakın olması nedeniyle yoğun ilgi çeken Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kurban Bayramı'nda alternatif tatil düşünen çok sayıda turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Deniz, güneş ve yeşilin uyum içinde bütünleştiği Kandıra, Karasu'dan Şile'ye kadar uzanan sahil şeridi boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil vadediyor.

Doğa harikası Pembe Kayalar ile Kartal Kayaları, tarihi Kefken adası, yemyeşil ormanları, el değmemiş çok sayıda koy ve plajı barındıran ünlü turizm merkezi, her keseye uygun fiyat seçenekleriyle okullar açılmadan önce çocuklarına son bir tatil fırsatı vermek isteyen İstanbullu aileleri davet ediyor.

İlçenin ünlü tatil beldelerinden Bağırganlı, Kerpe, Kefken, Kovanağzı, Kumcağız ve Cebeci'de yoğunlaşan yaklaşık 500 konaklama tesisi, bayram tatili hazırlıklarını sürdürüyor.

Tatilin uzamasının ardından erken rezervasyonların iki katına çıktığı Kandıra'daki butik otel ve pansiyonların bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

"Her keseye uygun tatil imkanı"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizme ivme kazandıracağını söyledi.

Rezervasyonların yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirten Güneş, "Bayramda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Bölgemiz de bu hareketlilik için hazır, sahillerde de güvenlik için ek önlemler alındı." dedi.

Güneş, Kandıra'daki fiyatların yüksek olduğu şeklinde yanlış bir algı olduğuna dikkati çekerek, her keseye uygun tatil imkanı sunduklarını, 4 kişilik bir ailenin apart otellerde günlük 100-200 lira arasında değişen fiyatlarla konaklayabildiğini kaydetti.

Ulaşımın kolay ve yakın olmasının özellikle İstanbullular için Kandıra'yı cazip kıldığını vurgulayan Güneş, "Kandıra, çok sayıda birbirinden güzel, el değmemiş koylara sahip. Yüzme dışındaki zamanlarda yeni yerler keşfetmek isteyenler için Pembe Kayalar, Kartal Kayaları, Kefken Adası farklı bir alternatif sunuyor. Ziyaretçiler bunun dışında, dalış ve doğa yürüyüşü yaparak, oltayla balık tutarak güzel vakit geçirebilirler." ifadelerini kullandı.