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Kalın'dan Netanyahu'ya yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan'ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın'dan Netanyahu'ya yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Irkçılık, işgal ve yerinden etmek üzerine kurulu Siyonist apartheid devletinin başbakanı, Başkan'ımıza insan hakları konusunda ders verebilecek konumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 19:32
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Kalın'dan Netanyahu'ya yanıt

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüİbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu etiketleyerek İngilizce yaptığı paylaşımda, ırkçılık, işgal ve yerinden etmeye dayalı Siyonist apartheid devletinin başbakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları konusunda ders veremeyeceğini vurguladı.

Kalın ayrıca "Türkiye'nin, Filistin halkına karşı ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin eleştirileri, adalet ve barış için evrensel bir çağrıdır. Netanyahu bu kelimelerin anlamını bilmeyebilir ancak dünya neler olup bittiğinin farkında." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınSözcüCumhurbaşkanlığıİSRAİLNetanyahu
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