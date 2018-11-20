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Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

20 Kasım 2018 Salı 09:52
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Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf 92 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaDeniz KuvvetleriFETÖOperasyon
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