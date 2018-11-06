Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
213.442
DOLAR
5.3960
STERLİN
7.0639
EURO
6.1600
Derbinin faturası ağır olabilir
Derbinin faturası ağır olabilir
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere kavuştu
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere...
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi...

İzmit Körfezi'nde deniz kirliliği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir gemiden sızdığı tahmin edilen sintine ve fuel oil, deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.

İzmit Körfezi'nde deniz kirliliği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir gemiden sızdığı tahmin edilen sintine ve fuel oil, deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.

06 Kasım 2018 Salı 18:58
0 Okunma
İzmit Körfezi'nde deniz kirliliği

KOCAELİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir gemiden sızdığı tahmin edilen sintine ve fuel oil, deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, denizde kirlilik oluştuğu ihbar üzerine ilçenin sahil kesimine gelen İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, kirliliğin yayılmaması için denize bariyer çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi temizlik ekipleri de bir gemiden sızdığı tahmin edilen ve sahile vuran sintine ve fuel oil ile bazı başka atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor.

Denizden numune alan ekipler, atığın hangi gemiden boşaltıldığını tespit etmek için inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait çevre denetleme deniz uçakları da İzmit Körfezi'ndeki gemileri havadan denetleyerek, kirliliğe neden olan gemiyi tespit çalışması gerçekleştiriyor.

Olay yerinde yetkililerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Darıca açıklarında ve sahilde ciddi bir kirlilik yaşandığını belirtti.

Karabacak, şunları kaydetti:

"Denize bırakılmış bir atık olarak görülmüyor. Mazotun bilerek döküldüğünü tahmin etmiyoruz. Mutlaka bir sızıntı olduğunu düşünüyoruz. Ciddi anlamda kıyıya vuran bir kirlilik var. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyesi olarak kirliliğin nedeniyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da denizin temizlenmesi için çalışmalarımızı başlattık. Konunun takipçisi olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziDeniz Kirliliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM Başkanını vuran albaydan halka ateş edilmesi talimatı
TEM Başkanını vuran albaydan halka ateş edilmesi talimatı
Zehir fabrika kazanında imha edildi
Zehir fabrika kazanında imha edildi
Otobüsten zorla indirildiği öne süren gazi şikayetçi oldu
Otobüsten zorla indirildiği öne süren gazi şikayetçi oldu
TESLA gitti, TEMSA geldi
TESLA gitti, TEMSA geldi
2019 Erasmus+ Programı teklif çağrısı ilan edildi
2019 Erasmus+ Programı teklif çağrısı ilan edildi
İstanbul'da ByLock kullanıcısı 17 kişi tutuklandı
İstanbul'da ByLock kullanıcısı 17 kişi tutuklandı
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de kaçakçılık operasyonu
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Tarihi konakta yangın
Tarihi konakta yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ