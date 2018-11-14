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İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan İzmir Metro'da çalışanlar, yarından itibaren uygun teklif sunulana kadar sakal tıraşı olmayacak.

İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan İzmir Metro'da çalışanlar, yarından itibaren uygun teklif sunulana kadar sakal tıraşı olmayacak.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
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İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak

İZMİR

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İzmir Metro) çalışanlarının, işveren uygun teklif verene kadar sakal tıraşı olmayacağını söyledi.

Ervüz, düzenlediği basın toplantısında, sendika ile İzmir Metro AŞ arasında 437 kayıtlı üye adına devam eden 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 60 günlük görüşme sürecinin geride kaldığını belirtti.

Görüşmelerde, ücret ve ücrete bağlı maddelerde, talepler ile teklif edilen arasındaki farklıklar nedeniyle uzlaşma sağlanamadığını kaydeden Ervüz, "Biz zam talebimizin, açıklanan son 6 aylık enflasyon karşısında düşük kaldığını, işverenin teklifimizi kabul ederse sıkıntı yaşayacağımızı düşünürken son 6 ayda yüzde 17,06 kayba, yüzde 25 bir yıllık enflasyona rağmen yüzde 10 ücret artışı teklifi metro çalışanında hayal kırıklığı yarattı." diye konuştu.

İzmir Metro'nun asıl işvereninin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getiren Ervüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ana muhalefet partisi, asgari ücretin 2 bin 200 lira net olmasını talep etmektedir. Ana muhalefetin ülke genelinde politika belirleyicisi, lokomotifi olması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi 'bu politikalar sadece politikacıların sözleridir, politikacıyı bağlar, şirkette önceliğim çalışanların ücreti değil sadece şirketin karıdır' diyorsa bu ücreti sunabilir. Ama 'halkın refahını önde gelir, bunun en iyi göstergesi de benim çalışanlarıma verdiğim değerle ölçülür' derse o zaman Metro'ya teklif edilen ücret tam bir kaos hazırlığından başka bir şey değildir. Bu teklifin yok hükmünde olduğunu, Metro çalışanına bir dil sürçmesiyle söylendiğini, o nedenle Metro işçisine yakışan teklifin en kısa zamanda sunulacağının açıklanmasını bekliyoruz. Yazdığımız talep mektubunun Metro çalışanlarının tümünün imzasını taşıdığını ifade edebilmek için yarından itibaren çalışanlar, uygun teklif gelene kadar sakal tıraşı olmadan işe gelecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Toplu İş Sözleşmesiİzmir Metroçalışanlar
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