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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:36
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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'dan Armutlu istikametine giden Kadir Bircan yönetimindeki 35 DGR 64 plakalı otomobil, Paşam Petrol mevkisinde Mustafa Sür'ün kullandığı 45 ZB 3925 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 35 DGR 64 plakalı araçta bulunan Sevgi Bircan (58) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücülerden Kadir Bircan ve aynı otomobildeki Ergün Bircan ile diğer aracı kullanan Mustafa Sür ise yaralandı.

Yaralılardan Mustafa Sür sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine, diğerleri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKemalpaşaTrafik Kazası
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