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İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı, kayıp 26 kişi için arama kurtarma kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı, kayıp 26 kişi için arama kurtarma kurtarma çalışması başlatıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:46
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İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı

İZMİR

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekneİzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında alabora oldu. 

Yürütülen çalışmalar sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

28 saat yüzerek kıyıya çıkmış

Yaklaşık 28 saat suda kalan ve üzerinde can yeleği bulunan Iraklı 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali, kıyıya ulaşmayı başardı.

Kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 4 düzensiz göçmenin daha cesedi bulundu. 

Ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi.

"Eşimle yüzmeye başladık ama dalgalara dayanamadı"

Öte yandan Iraklı Mıhabat İsmael Ali'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. İşlemleri için Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ali'nin, ifadesinde, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim'de Irak'tan İstanbul'a geldiklerini söylediği öğrenildi.

Polisteki ifadesinde 8 Ekim sabahı Foça'dan denize açıldıklarını anlatan Ali'nin, "İçerisinde 30-35 kişinin bulunduğu tekne Pazartesi akşam saat 21.00'de battı. Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım." dediği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 10.10.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
TekneKaçakGöçmenKaraburun
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