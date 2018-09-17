Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93828
ALTIN
242.632
DOLAR
6.2928
STERLİN
8.2686
EURO
7.3475
Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir Edirne'dir
Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken maddesi
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken...
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan...
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü

İZBAN çalışanları siyah kurdeleli eylem yapacak

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar, iş yerlerine siyah kurdeleyle gitme kararı aldı.

İZBAN çalışanları siyah kurdeleli eylem yapacak

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar, iş yerlerine siyah kurdeleyle gitme kararı aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:51
0 Okunma
İZBAN çalışanları siyah kurdeleli eylem yapacak

İZMİR

İzmir Banliyö Taşımacılığı A.Ş (İZBAN) ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, çalışanların iş yerlerine siyah kurdeleyle gitmesi yönünde karar aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, İZBAN'da 4. dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde 60 günün geride kaldığı, sendikanın enflasyon oranında zam talep ettiği, işverenin ise yüzde 12-14'lük bir zam teklif ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafsız arabulucu aşamasına gelen TİS sürecinde önümüzdeki bir ay olumlu gelişme olmazsa maalesef tekrar grev aşamasına geleceğimizi üzülerek belirtiyoruz. İZBAN çalışanlarının dayanacak gücü kalmamıştır. İşverenimizin bu çığlığa kulak vereceğini umuyoruz. Ancak fark edilmek, İzmir halkına çaresizliğimizi anlatabilmek adına iş yerlerimizde bugünden itibaren siyah kurdeleyle çalışmaya başlıyoruz."

İzmir'da Aliağa - Selçuk arasında hizmet veren ve TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklıklarıyla kurulan İZBAN'da 400 işçi için TİS görüşmesi yürütülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İZBANSiyah KurdeleEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyine terör operasyonu
Irak'ın kuzeyine terör operasyonu
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Kars Barajı tarıma 'can suyu' olacak
Kars Barajı tarıma 'can suyu' olacak
Atlı polisler görev için gün sayıyor
Atlı polisler görev için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti
Menderes ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Menderes ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Yıldırım: Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım
Yıldırım: Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ