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İstanbul polisinin "Sizin için varız" projesi

Proje kapsamında düzenlenen gezi programında, 3 okuldan 270 öğrenci çeşitli eğlence ve gösteri merkezlerine götürüldü

İstanbul polisinin "Sizin için varız" projesi

Proje kapsamında düzenlenen gezi programında, 3 okuldan 270 öğrenci çeşitli eğlence ve gösteri merkezlerine götürüldü

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:38
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İstanbul polisinin "Sizin için varız" projesi

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nce, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Sizin için varız" projesi kapsamında, 3 okuldan 270 öğrenci için gezi programı düzenledi. 

Konuya ilişkin açıklamada, projedeki amacın toplumun her kesiminden çocuk ve gençlerin polisle kaynaşmasını sağlamak, polisin korkup kaçılacak bir durumda olmadığını göstermek, çocuk ve gençlerin suça karışmasını ve sürüklenmesini engellemek olduğu belirtildi. 

Bu kapsamda, İstanbul'daki 3 okuldan 270 öğrencinin Akasya Kidzania Çocuk Eğlence Merkezi, İstanbul Akvaryum ve Eyüp Yunus Gösteri Merkezi'ne götürülerek gezdirildiği kaydedildi. 

AA

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