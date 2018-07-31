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İstanbul'daki silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

Fatih'te 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın ardından husumetli tarafların tekrar kavga etmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'daki silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

Fatih'te 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın ardından husumetli tarafların tekrar kavga etmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti

31 Temmuz 2018 Salı 09:36
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İstanbul'daki silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

İSTANBUL

Fatih'te iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın devam etmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı'ndaki bir çorbacıda gündüz saatlerinde iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. 

Husumetli grupların akşam saatlerinde tekrar kavga etmesi üzerine 2 Suriyeli pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulunarak, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gündüz başlayan olayda, sokaktaki iş yerinde bir pompalı tüfek ele geçirilmiş, 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
FatihSilahKavgaCinayet
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