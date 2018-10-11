Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

İstanbul'da ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 14-16 Ekim'de, ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansına ev sahipliği yapacak

İstanbul'da ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 14-16 Ekim'de, ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansına ev sahipliği yapacak

11 Ekim 2018 Perşembe 10:11
10 Okunma
İstanbul'da ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı

İSTANBUL

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nce (İZÜ) ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı düzenlenecek. 

''Müslüman Toplumların Fay Hatları: Mezhepçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Sömürgecilik ile Mücadele'' konulu konferans, İZÜ'nün İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi'nce (CIGA), 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek. 

İslam dünyasındaki sorunları tartışmayı amaçlayan konferans kapsamında farklı ülkelerden 20'den fazla akademisyen bir araya gelecek. 

CİGA Koordinatörü Prof. Dr. Sami Al Arian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya Üniversite'sinden Prof. Dr. Joseph Massad ve Güney Afrika'dan Prof. Dr. Farid Esack'ın da katılımcılar arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Al Arian, katılımcıların "İslam dünyasında çatışmalara yol açan, mezhepçilik, laiklik, milliyetçilik, sömürgecilik ve dinin toplumdaki yeri'' konularını tartışacaklarını anlattı. 

Altı panelde dört farklı temanın tartışılacağını belirten Al Arian, ''Müslüman topluluklarda var olan birtakım sorunlar gerilimi artırıyor. Bizler de bu sorunları analiz edip anlamaya, çözüm üretmeye çalışacağız.'' dedi.

Al-Arian, İZÜ'deki konferansta, İslami ülkelerinde özellikle Pakistan, Bangladeş ve Hindistan ile Arap dünyasında devam etmekte olan milliyetçilik sorununa çözüm üretileceğini belirtti.

"Sömürgeciliğin Orta Doğu'ya Yerleşmesi" ve 'İsrail'in, Filistin'i işgali' gibi birçok meselenin üç gün boyunca tartışılacağını aktaran Al Arian, ''Katılımcılar, Müslüman dünyasındaki sorunların, tüm dünyaya barış ve huzuru getirecek bir şekilde çözülmesi gerektiği mesajını verecek.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Müslüman ÜmmetKonferans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su dolum tesisindeki yangın söndürüldü
Su dolum tesisindeki yangın söndürüldü
Suudi Arabistan'a gönderilen uyuşturucu haplar ele geçirildi
Suudi Arabistan'a gönderilen uyuşturucu haplar ele geçirildi
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Bakan Soylu'dan 'fahiş fiyat' genelgesi
Bakan Soylu'dan 'fahiş fiyat' genelgesi
Abant'ta su dolum tesisinde yangın
Abant'ta su dolum tesisinde yangın
'2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' Resmi Gazete'de
'2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları' Resmi Gazete'de
Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi
Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi
Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı
Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı
Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı
Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ