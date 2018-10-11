İstanbul'da ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı

İSTANBUL

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nce (İZÜ) ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı düzenlenecek.

''Müslüman Toplumların Fay Hatları: Mezhepçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Sömürgecilik ile Mücadele'' konulu konferans, İZÜ'nün İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi'nce (CIGA), 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İslam dünyasındaki sorunları tartışmayı amaçlayan konferans kapsamında farklı ülkelerden 20'den fazla akademisyen bir araya gelecek.

CİGA Koordinatörü Prof. Dr. Sami Al Arian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya Üniversite'sinden Prof. Dr. Joseph Massad ve Güney Afrika'dan Prof. Dr. Farid Esack'ın da katılımcılar arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Al Arian, katılımcıların "İslam dünyasında çatışmalara yol açan, mezhepçilik, laiklik, milliyetçilik, sömürgecilik ve dinin toplumdaki yeri'' konularını tartışacaklarını anlattı.

Altı panelde dört farklı temanın tartışılacağını belirten Al Arian, ''Müslüman topluluklarda var olan birtakım sorunlar gerilimi artırıyor. Bizler de bu sorunları analiz edip anlamaya, çözüm üretmeye çalışacağız.'' dedi.

Al-Arian, İZÜ'deki konferansta, İslami ülkelerinde özellikle Pakistan, Bangladeş ve Hindistan ile Arap dünyasında devam etmekte olan milliyetçilik sorununa çözüm üretileceğini belirtti.

"Sömürgeciliğin Orta Doğu'ya Yerleşmesi" ve 'İsrail'in, Filistin'i işgali' gibi birçok meselenin üç gün boyunca tartışılacağını aktaran Al Arian, ''Katılımcılar, Müslüman dünyasındaki sorunların, tüm dünyaya barış ve huzuru getirecek bir şekilde çözülmesi gerektiği mesajını verecek.'' diye konuştu.