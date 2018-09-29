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İstanbul'da fuhuş operasyonu

Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 16 kadın kurtarıldı

İstanbul'da fuhuş operasyonu

Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 16 kadın kurtarıldı

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:56
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İstanbul'da fuhuş operasyonu

İSTANBUL

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen aralarında İnterpol tarafından aranan suç şebekesi yöneticisi Özbekistan uyruklu S.K'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından farklı vaatlerle getirilen kadınları aciz duruma düşürüp, pasaportlarına el koyduğu ve tehdit edip borçlandırmak suretiyle fuhşa zorladığı öne sürülen bazı kişileri takibe aldı. 

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent genelinde 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İnterpol tarafından aranan suç şebekesi yöneticisi olduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu S.K. isimli kadın ile A.O.G, D.T, Ö.Ç, M.S, T.T, H.T. ve Z.K. gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirtilen farklı ülke vatandaşı 16 kadın da kurtarıldı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFuhuşOperasyon
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