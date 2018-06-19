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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda düzenlenecek "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda düzenlenecek "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

19 Haziran 2018 Salı 18:39
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda düzenlenecek, "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle yarın saat 17.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, 19.00-22.00 saatleri arasında Beyoğlu'nda düzenlenecek "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle alınacak emniyet tedbirleri kapsamında saat 17.00'den itibaren bazı güzergahlarda ulaşım sağlanamayacak. 

Tedbirlerin bitimine kadar, Sefer Bostan, Baba Ocağı ve Tomtom Kaptan Sokak trafiğe kapatılacak. Araçlar, alternatif güzergah olarak Boğazkesen Caddesi'ni kullanabilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYolTrafikBeyoğlu
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