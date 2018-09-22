Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524
Başakşehir’de içindeki duktoskopi cihazıyla çalınan otomobil bulundu
Başakşehir’de içindeki duktoskopi cihazıyla çalınan...
Samsun'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Samsun'da halk otobüsü ile motosiklet...
Adıyaman'da "Yaman 02" uygulaması
Adıyaman'da "Yaman 02" uygulaması
Bursa'da puanlar paylaşıldı
Bursa'da puanlar paylaşıldı
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır değildir
Her unutuyorum diyen kişi alzaymır...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden "gece temizlik çalışması"

​​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha temiz bir İstanbul için "yerinde çözüm" uygulamaları kapsamında kent genelinde "gece temizlik çalışması" başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden "gece temizlik çalışması"

​​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha temiz bir İstanbul için "yerinde çözüm" uygulamaları kapsamında kent genelinde "gece temizlik çalışması" başlattı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:01
1 Okunma
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden "gece temizlik çalışması"

İSTANBUL

Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'daki belediye sosyal tesisleri önünde uygulamanın ilk mesaisi için toplanan İBB temizlik çalışanları, gece boyu İstanbul'u gezerek "Yerinde Denetim, Sorunların Tespiti ve Yerinde Çözüm Projesi" çerçevesinde temizlik çalışması yürütüyor.

​İBB çalışanları, ana arter niteliğindeki yollarda, ilçelerdeki ihtiyaçları da dikkate alarak çevre koruma, yol düzenlemeleri, çevre bakımı, yol bakım ve onarımı, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları yapıyor. İstanbul trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen çalışmalar gece yarısından başlayarak sabaha kadar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında sorunlar tespit edilerek çözüm üretiliyor veya belirli bir takvim içinde çözüme kavuşturuluyor. Çalışma yapılan bölgelerdeki alanlar ekipler tarafından süpürülerek belediye araçlarıyla yıkama ve temizlik işlemleri yerine getiriliyor.

​Bu geceki çalışmalara Ulaşım Daire Başkanlığından 5 araç, 5 ekip ve 20 personel, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından 4 araç, 4 ekip, 21 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 7 araç, 8 ekip, 16 personel, Destek Hizmetleri Başkanlığından ise 2 araç, 10 personel olmak üzere toplam 18 araç, 17 ekip ve 67 personel katılıyor.

Çalışmaların belirli bir takvime göre kentteki tüm ilçelerde uygulanacağı ve projenin 758 personelden oluşan ekipler tarafından yürütüleceği bildirildi.

Gece temizlik ve denetim çalışmalarına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, daire başkanları, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiTemizlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir’de içindeki duktoskopi cihazıyla çalınan otomobil bulundu
Başakşehir’de içindeki duktoskopi cihazıyla çalınan otomobil bulundu
Adıyaman'da "Yaman 02" uygulaması
Adıyaman'da "Yaman 02" uygulaması
FETÖ'nün "Nevşehir imamı"na 15 yıl hapis
FETÖ'nün "Nevşehir imamı"na 15 yıl hapis
Sanık Nazlı Ilıcak'ın savunması alınıyor
Sanık Nazlı Ilıcak'ın savunması alınıyor
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Antalya bilişim şehri olma yolunda
110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı
110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu
MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu
10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı
10 günde bir otomobil ile 3 motosiklet çaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ